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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Вяльбе: под запретом на лыжном чемпионате мира были даже российские флаги на номерах машин

Российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года должны выступать без государственной символики

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сборную России на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе заставляли заклеивать флаг страны даже на автомобильных номерах. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года должны выступать без государственной символики. Турнир в Оберстдорфе завершился в воскресенье, на нем российские лыжники выступали в качестве команды Russian Ski Federation.

"Ситуация странная. С одной стороны, биатлонистам кучу всего запретили, но при этом в гостинице или на улице им можно было использовать одежду с надписей "Россия", с гербом и флагом, изображения на минивэнах и фурах закрывать тоже не надо было", - сказала Вяльбе.

"Нам же сразу сказали, что нельзя использовать символику ни в гостинице, ни на улице. Нам даже приходилось заклеивать российский флаг, который изображен на автомобильных номерах, за это нам тоже делали замечание", - отметила она.

На чемпионате мира по биатлону, который прошел в феврале, российской команде запретили использовать полное название национальной федерации, на флаге была изображена ее монохромная эмблема, без цветов российского триколора. Союз биатлонистов России обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), поскольку не согласился с такой трактовкой санкций WADA.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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