Футболисты "Барселоны" по-русски объявили о запуске русскоязычного канала клуба в Viber

О запуске канала на официальной странице клуба в Twitter на русском языке объявили французский нападающий Антуан Гризманн, нидерландский полузащитник Френки де Йонг, боснийский хавбек Миралем Пьянич, французский защитник Клеман Лангле. Защитник Сержиньо Дест в ролике на английском языке.

ТАСС, 9 марта. Испанский футбольный клуб "Барселона" запустит русскоязычный канал в Viber. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Привет. Мы запускаем первое сообщество "Барселоны" на русском языке. Читайте нас в Viber", - сказали футболисты в ролике.

"Барселона" с 56 очками после 26 игр занимает второе место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов каталонский клуб проиграл в первом матче 1/8 финала парижскому "Пари Сен-Жермен" на своем поле со счетом 1:4, ответная игра пройдет 10 марта во Франции.