Ватутин: баскетбольный ЦСКА предвидел проблемы с селекцией, но на нее не хватило средств

4 марта ЦСКА потерпел самое крупное поражение с мая 2001 года, уступив в Евролиге стамбульскому клубу "Анадолу Эфес" с разницей в 30 очков.

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА понимал, что в нынешнем сезоне будут проблемы с селекцией, но на нее не хватило средств. Об этом ТАСС рассказал президент армейского клуба Андрей Ватутин.

"Летняя селекция из-за сокращения бюджета не получилась полноценной, - сказал Ватутин. - Думаете, тренерский штаб не предполагал проблем с розыгрышем [мяча]? ЦСКА точно не помешал бы классический плеймейкер, умеющий эффективно заигрывать "больших".

"Много о чем можно говорить, но на все пожелания банально не хватило средств, и это нельзя забывать, анализируя проблемы в игре. При этом, напомню, в ноябре и декабре, до череды травм и других проблем, наша команда обыгрывала одного соперника за другим. В феврале, когда настали сложные времена, в счет будущего бюджета приобрели двух игроков, они уже помогают нам, но пока только адаптируются к системе", - добавил он.

В феврале в ЦСКА перешли защитник Иффе Лундберг из "Зелены Гуры" и центровой Майкл Эрик из турецкого "Тюрк Телекома".