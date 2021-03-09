Впервые Футбольную ассоциацию Англии может возглавить женщина

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Футбольная ассоциации Англии (FA) намерена назначить главой организации Дебби Хьюитт - первую женщину на этот пост за всю 157-летнюю историю организации. Об этом сообщает газета The Times.

Бывший исполнительный директор Королевского автоклуба Великобритании (Royal Automobile Club - RAC) 57-летняя Хьюитт лидирует в коротком списке кандидатов на эту должность с ежегодным окладом £190 тыс. ($263 тыс.). "Я большой фанат футбола, - приводит издание ее слова. - В [моем] детстве не было женских команд, поэтому мне приходилось играть в футбол с мальчиками и иногда быть лучше них, потому что это был единственный способ удержать меня в команде!"

Хьюитт - большая поклонница клуба "Ливерпуль", и как ожидается, она возглавит процесс подачи совместной заявки Великобритании и Ирландии на проведение чемпионата мира 2030 года.

В ноябре прошлого года эту должность покинул 63-летний Грег Кларк из-за конфликта на расовой почве. В речи о расизме в футболе он использовал словосочетание "цветные футболисты", что вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Позднее Кларк принес извинения за свои слова. Исполняющим обязанности председателем FA был назначен Питер Маккормик.

Заявка Великобритании и Ирландии на ЧМ-2030

Ранее Великобритания объявила о выделении на подачу совместной с Ирландией заявки на ЧМ-2030 $3,9 млн. Эта инициатива поддержана в совместном заявлении футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Ирландии. Чемпионат мира в Англии проводился один раз - в 1966 году.

Ранее о выдвижении совместной заявки на проведение ЧМ-2030 заявили Испания и Португалия.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, мировое первенство 2026 года примут Мексика, США и Канада.