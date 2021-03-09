Разработка подпрограммы "Спорт на селе" находится на финальной стадии

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Разработка подпрограммы "Спорт на селе" федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта" находится на финальной стадии. Об этом на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта России Максим Уразов.

"Мы обсуждаем и ведем работу по созданию подпрограммы "Спорт на селе" на следующий бюджетный цикл, разработка программы находится на финальной стадии, она рассматривается министерством финансов, - сообщил Уразов. - Мы ждем, что все предложения, которые нарабатываются, будут обсуждены на площадке рабочей группы. Мы максимально включены, во многие предложения погружены, сейчас задача - утвердить подпрограммы".

Подпрограмма "Спорт на селе" федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта" начала разрабатываться с февраля 2020 года после поручения, данного президентом РФ Владимиром Путиным на заседании совета по физкультуре и спорту. В число предложений, разработанных Общественной палатой РФ, войдет комплекс мер, которые позволят вовлекать сельских жителей в занятия физической культурой и спортом.