Финальный этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Токио отменен

ТАСС, 9 марта. Японская ассоциация гимнастики (JGA) совместно с Международной федерацией гимнастики (FIG) приняли решение об отмене финального этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который должен был состояться 4 мая в Токио. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Этап Кубка мира в Токио должен был стать тестовым турниром перед Олимпийскими играми. Соревнованием планировалось завершить серию этапов Кубка мира, которые должны были стать отборочными на Олимпийские игры в Токио. Однако ранее стало известно, что этапы в германском Штутгарте и британском Бирмингеме были отменены из-за коронавируса.

С учетом текущих ограничений на пересечение границ, а также мер, принятых властями Японии, организаторы турнира приняли решение об отмене финального этапа Кубка мира. "Чтобы заменить мероприятие, в мае пройдет национальное соревнование", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день распределены 82 лицензии из 98 в мужской гимнастике и 84 из 98 - в женской. Оставшиеся места будут распределены на этапах Кубка мира на отдельных снарядах и на континентальных чемпионатах.