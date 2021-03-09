Ватутин: руководство баскетбольного ЦСКА продолжает доверять тренерскому штабу команды

"Несмотря на сложности, сейчас нет иного пути, кроме как усердно работать, продолжать доверять друг другу, тренерскому штабу и всем игрокам. Помимо качества игры, у нас хватает проблем - в первую очередь говорю о предстоящем сносе УСК ЦСКА и переезде клуба, - сказал Ватутин. - Любые истерики и паникерство только помогают нашим соперникам и недоброжелателям. Впереди важные матчи Евролиги, в которых мы должны предстать единым целым".

На прошлой неделе ЦСКА потерпел самое крупное поражение с мая 2001 года, уступив в Евролиге стамбульскому клубу "Анадолу Эфес" с разницей в 30 очков. Армейцы занимают в таблице регулярного чемпионата турнира второе место.

"Никто в ЦСКА не пребывает в иллюзиях, не закрывается от проблем, и отсутствие стабильной игры тревожит как болельщиков, так и нас самих. С другой стороны, сезон получается необычным из-за множества факторов, никому в Европе не удается показывать баскетбол одинаково высокого класса, первую и восьмую команды Евролиги разделяют три поражения", - добавил он.

Президент ЦСКА попросил болельщиков реагировать без особого внимания о новостях по тому или иному трансферу. "Всегда так - чем ближе решающие матчи и межсезонье, тем больше слухов про интерес ЦСКА к тому или иному игроку. Опровергать или подтверждать это каждый раз не представляется возможным. Конечно, даже раздумывая об игровых проблемах, о предстоящем переезде, мы уже занимаемся и селекцией на следующий сезон", - подчеркнул он.

"При этом, уверен, анализировать и обсуждать стоит подписанные контракты, о которых сообщает клуб, а не фейковые новости инсайдеров, которых стало слишком много", - добавил Ватутин.