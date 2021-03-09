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WTA

Потапова вышла в третий круг теннисного турнира в Дубае

Во втором круге россиянка обыграла 19-ю ракетку мира Мэдисон Киз

ТАСС, 9 марта. Россиянка Анастасия Потапова обыграла американку Мэдисон Киз в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 19-летней россиянки. В третьем круге она встретится с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Потапова занимает 88-е место в рейтинге WTA, Киз - 19-е, на турнире американка была посеяна под 11-м номером.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

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