СМИ: футболист "Манчестер Юнайтед" Кавани летом может перейти в "Бока Хуниорс"

ТАСС, 9 марта. Уругвайский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани летом может перейти в аргентинский "Бока Хуниорс" на правах свободного агента. Об этом сообщает Marca.

Соглашение 34-летнего футболиста с "Манчестер Юнайтед" действует до июня 2021 года.

По информации издания, Кавани готов пойти на существенное понижение зарплаты. Главной причиной желания уругвайца перейти в аргентинский клуб называются семейные обстоятельства.

Кавани стал игроком "Манчестер Юнайтед" в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в разных турнирах, в которых отметился семью забитыми голами.