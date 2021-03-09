Лёв покинет пост главного тренера сборной Германии по футболу после чемпионата Европы

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв покинет должность после чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Германского футбольного союза.

"Тренер попросил сразу после окончания европейского первенства расторгнуть контракт, который изначально действовал до чемпионата мира 2022 года", - отмечается в сообщении.

"Я делаю этот шаг сознательно, - сказал Лёв. - Я остаюсь очень мотивированным и надеюсь, что мы успешно выступим на чемпионате Европы. Я горжусь результатами, которых достиг, я работал с лучшими футболистами на протяжении 17 лет и помогал им развиваться. Также я благодарен футбольному союзу, который всегда создавал для меня и команды идеальные рабочие условия".

Лёв занимает должность главного тренера сборной Германии с 2006 года, до этого он два года был помощником Юргена Клинсманна в национальной команде. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира (2014) и Кубок конфедераций (2017), завоевала бронзовые медали мирового первенства (2010) и две бронзовые награды чемпионатов Европы (2012, 2016).

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Венгрии, Португалии и Франции.