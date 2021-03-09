Футболист ПСЖ Неймар пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Барселоной" из-за травмы

ТАСС, 9 марта. Футболист французского клуба ПСЖ Неймар не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны" из-за травмы левой приводящей мышцы. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Неймар получил травму в матче Кубка Франции против "Кана" (1:0) 10 февраля. Сообщалось, что футболист пропустит около четырех недель. Позднее портал Goal сообщил, что у бразильца есть шанс сыграть в ответном матче. Первая игра между ПСЖ и "Барселоной" завершилась победой французского клуба со счетом 4:1.

"На прошлой неделе Неймар возобновил частичные тренировки с командой и продолжит индивидуальную восстановительную работу", - говорится в заявлении клуба.

Ответная встреча пройдет 10 марта в Париже.

Неймар в текущем сезоне провел 18 матчей, в которых забил 13 голов. Он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза - обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, один раз выиграл Суперкубок Франции.