Самбисты из 21 страны примут участие в Кубке мира "Мемориал Харлампиева"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Около 300 спортсменов из 21 страны примут участие в Кубке мира по самбо "Мемориал А. А. Харлампиева", который пройдет в Москве с 25 по 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации самбо.

В течение двух дней будет разыгран 21 комплект медалей в следующих весовых категориях: мужчины - 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг; женщины - 50 кг, 59 кг, 54 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, 80+ кг; боевое самбо - 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг.

По предварительным данным, в турнире примут участие самбисты из Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Египта, Казахстана, Камеруна, Кипра, Марокко, Мали, Молдавии, Польши, России, Румынии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Филиппин, Хорватии и Швейцарии.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и согласно рекомендациям Роспотребнадзора соревнования пройдут с 50% заполняемостью зала. Помимо этого, все желающие смогут наблюдать за схватками Кубка мира с помощью прямой трансляции, которая будет организована на сайте Всероссийской федерации самбо, а также в социальных сетях организации.

Кубок мира "Мемориал Харлампиева" назван в честь одного из основателей самбо - Анатолия Харлампиева. Соревнования были учреждены в год проведения Олимпийских игр 1980 года в Москве. С 1983 года за победу в Кубке мира спортсмены получают звание мастера спорта международного класса.