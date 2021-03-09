Футболист ЦСКА Набабкин может не сыграть в этом сезоне из-за травмы

ТАСС, 9 марта. Футболист московского ЦСКА Кирилл Набабкин может пропустить оставшуюся часть сезона-2020/21 из-за травмы. Об этом заявил агент защитника Арсен Минасов, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

Футболисту был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче третьего тура чемпионата России против петербургского "Зенита" (1:2), который прошел 19 августа прошлого года.

"Пока нет никаких прогнозов. С Кириллом я общался, чувствует он себя нормально, настроен оптимистично. Еще не знаю, сможет ли он сыграть до конца сезона, но никакой операции не предвещается, Кирилл спокойно восстанавливается. Все будет зависеть от характера повреждения", - сказал Минасов.

В составе ЦСКА 34-летний Набабкин трижды стал чемпионом России, четыре раза - обладателем серебряной медали и один раз - бронзовой. Помимо этого, вместе с московским клубом он два раза выиграл Кубок России и трижды - Суперкубок России. В составе национальной сборной провел пять матчей.