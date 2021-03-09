СМИ: футболисты Алаба и Агуэро летом могут перейти в "Барселону"

ТАСС, 9 марта. Защитник германской "Баварии" Давид Алаба и нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро летом могут стать игроками испанской "Барселоны". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Mundo Deportivo.

Контракты обоих игроков истекают по окончании нынешнего сезона. 28-летний Алаба ранее уже объявил, что не планирует продлевать соглашение с "Баварией". Агуэро, по данным Mundo Deportivo, заявил о желании подписать контракт с испанским клубом и готов пойти на понижение заработной платы.

Алаба стал игроком основного состава "Баварии" в 2010 году, ранее австриец играл за молодежную и вторую команды клуба из Мюнхена. Он является девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне на его счету 33 матча и два забитых мяча.

Агуэро 32 года, он перешел в "Манчестер Сити" в 2011 году из испанского "Атлетико", в нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых забил два гола. В составе английского клуба он четырежды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пятикратным обладателем Кубка Английской футбольной лиги, в составе испанского клуба по одному разу выигрывал Кубок Интертото, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. С 2006 года является игроком сборной Аргентины, вместе с которой становился чемпионом Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира и серебряным призером Кубка Америки.