{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Перенесший операцию на сердце Олег Романцев выписан из больницы

Бывший тренер "Спартака" и сборной России сообщил, что его "отпустили на время"
Олег Романцев Юрий Машков/ТАСС
Описание
Олег Романцев
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России и футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев выписан из больницы, куда поступил с инфарктом в начале прошлой недели. Об этом Романцев сообщил ТАСС.

После госпитализации Романцев перенес операцию на сердце.

"Чувствую себя неплохо, все идет хорошо, как мне доктора говорят. Поэтому пока отпустили на время, - сообщил Романцев. - Сейчас как раз нахожусь на выписке".

Романцеву 67 лет, вместе со "Спартаком" он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.

Теги
Российский футбол
Зимние олимпийские виды спорта
Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в России соберет участниц из 18 стран
Соревнования пройдут в Нижнем Тагиле 20-21 марта
Читать полностью