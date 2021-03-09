Перенесший операцию на сердце Олег Романцев выписан из больницы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России и футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев выписан из больницы, куда поступил с инфарктом в начале прошлой недели. Об этом Романцев сообщил ТАСС.

После госпитализации Романцев перенес операцию на сердце.

"Чувствую себя неплохо, все идет хорошо, как мне доктора говорят. Поэтому пока отпустили на время, - сообщил Романцев. - Сейчас как раз нахожусь на выписке".

Романцеву 67 лет, вместе со "Спартаком" он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.