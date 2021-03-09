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ЧМ-2022 по футболу

Поле "Фишта", где сыграют россияне, после регбийного матча находится в хорошем состоянии

Игра между футбольными сборными России и Словении пройдет 27 марта
Стадион "Фишт" в Сочи Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Стадион "Фишт" в Сочи
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Газон сочинского стадиона "Фишт", на котором пройдет отборочный матч чемпионата мира 2022 года по футболу между командами России и Словении, находится в превосходном состоянии после регбийного матча между сборными России и Румынии. Об этом ТАСС сообщил руководитель арены Вениамин Богомолов.

Игра между сборными России и Словении пройдет 27 марта. В субботу на газоне "Фишта" проводился матч чемпионата Европы по регби между командами России и Румынии, закончившийся победой россиян со счетом 18:13.

"Поле в превосходном состоянии. Регбийный матч никак на нем не сказался - у него хорошая корневая система, - сказал Богомолов. - Понятно, что, как и после футбольного матча, есть следы игры, но сказать, что они чем-то отличаются от футбольных, нельзя. Может быть, даже после регбийного матча поле лучше, потому что травяной покров опускается на четыре сантиметра, а сами шипы на бутсах у регбистов гораздо длиннее, поэтому состояние газона великолепное".

Перед паузой в Тинькофф - Российской премьер-лиге, связанной с играми сборных, на "Фиште" пройдет матч 23-го тура "Сочи" - "Тамбов".

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