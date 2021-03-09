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Футбол в России

Игорь Акинфеев вернулся к тренировкам в ЦСКА

Вратарь столичного клуба пропустил последние две встречи в чемпионате России из-за недомогания
Игорь Акинфеев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Игорь Акинфеев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев вернулся к тренировкам с командой после болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

"Акинфеев вернулся к тренировкам", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, когда капитан армейцев сможет принять участие в официальном матче.

В конце февраля клуб сообщил о том, что Акинфеев был изолирован от команды из-за небольшого недомогания с признаками ОРВИ. Из-за этого Акинфеев пропустил два последних матча команды в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

Теги
Российский футболАкинфеев, Игорь Владимирович
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