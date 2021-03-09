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Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин прокомментировал выступление российских фристайлисток на чемпионате мира

Министр спорта РФ отметил грамотно выстроенную и успешную работу тренерского штаба и Федерации фристайла России
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
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Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил высокий уровень подготовки российских фристайлисток, завоевавших медали на чемпионате мира, который проходит в Казахстане. Комментарий министра приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

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На данный момент россиянки завоевали три медали на турнире. Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира в парном могуле, а также бронзовым призером в могуле. Виктория Лазаренко взяла серебряную награду в парном могуле.

"Российские девушки показали отличные результаты на чемпионате мира по фристайлу, - сказал Матыцин. - Историческое достижение установила Анастасия Смирнова, завоевавшая первую для нашей страны золотую медаль чемпионата мира в парном могуле, а до этого она взяла бронзу в могуле. Еще одну медаль в парном могуле - серебряную - выиграла Виктория Лазаренко. Это говорит о высоком уровне подготовки спортсменок, грамотно выстроенной и успешной работе тренерского штаба и Федерации фристайла России".

"Поздравляю с наградами чемпионата мира спортсменок, тренеров, руководителей федерации и болельщиков. Надеюсь, что в дальнейшем фристайлисты будут радовать нас новыми победами", - добавил министр спорта.

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Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России), под флагом Олимпийского комитета России.

Турнир в Казахстане завершится 11 марта.

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