Матыцин прокомментировал выступление российских фристайлисток на чемпионате мира

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил высокий уровень подготовки российских фристайлисток, завоевавших медали на чемпионате мира, который проходит в Казахстане. Комментарий министра приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

На данный момент россиянки завоевали три медали на турнире. Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира в парном могуле, а также бронзовым призером в могуле. Виктория Лазаренко взяла серебряную награду в парном могуле.

"Российские девушки показали отличные результаты на чемпионате мира по фристайлу, - сказал Матыцин. - Историческое достижение установила Анастасия Смирнова, завоевавшая первую для нашей страны золотую медаль чемпионата мира в парном могуле, а до этого она взяла бронзу в могуле. Еще одну медаль в парном могуле - серебряную - выиграла Виктория Лазаренко. Это говорит о высоком уровне подготовки спортсменок, грамотно выстроенной и успешной работе тренерского штаба и Федерации фристайла России".

"Поздравляю с наградами чемпионата мира спортсменок, тренеров, руководителей федерации и болельщиков. Надеюсь, что в дальнейшем фристайлисты будут радовать нас новыми победами", - добавил министр спорта.