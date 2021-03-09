Футболист "Рубина" Макаров рассказал, что команда настроена бороться за место в еврокубках

ТАСС, 9 марта. Казанскому "Рубину" по силам финишировать в зоне еврокубков по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал полузащитник клуба Денис Макаров, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

После 21 тура "Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Отставание от "Сочи", занимающего четвертое место, которое дает право выступить в квалификации Лиги конференций, составляет три очка. После зимнего перерыва казанский клуб обыграл в гостях "Спартак" со счетом 2:0 и дома "Зенит" (2:1). Макаров забил победный мяч в игре против петербургского клуба.

"Реально настраивались на победу против "Спартака" и "Зенита". Понимали, что можем это сделать и бороться за выход в Европу, - сказал Макаров. - Команда очень настроена на это. Каждый в "Рубине" хочет выигрывать и подниматься в таблице. Это самое важное: ребята верят и отдают все силы".

"Вся борьба за еврокубки для нас еще впереди. Предстоят серьезные встречи, где мы должны показать, что "Рубин" - правда сильная команда, которая готова решать серьезные задачи", - добавил Макаров.

Ближайший матч "Рубин" проведет 14 марта в гостях против "Уфы". Макарову 23 года, в нынешнем сезоне он провел 20 матчей и забил пять голов в РПЛ и два матча (два гола) в Бетсити - Кубке России.