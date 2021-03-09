Петр Ян опустился на 12-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий

ТАСС, 9 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян опустился с 10-го места на 12-е в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщает пресс-служба организации.

7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из борцов находится в положении лежа или стоит на коленях - прим. ТАСС), что является запрещенным приемом.

Первое место в рейтинге сохранил россиянин Хабиб Нурмагомедов, на втором месте расположился американец Джон Джонс, на третьем - нигериец Камару Усман. Стерлинг впервые попал в сводный рейтинг, расположившись на 15-м месте.

Яну 28 лет, в его активе 15 побед и два поражения в ММА.