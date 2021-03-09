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WTA

Кузнецова победила пятую ракетку мира Свитолину и вышла в третий круг турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянки
Cветлана Кузнецова EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Cветлана Кузнецова
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 9 марта. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла украинку Элину Свитолину в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

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Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу 35-летней россиянки.

Кузнецова занимает 41-е место в рейтинге WTA. В третьем круге она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (63-е место в рейтинге).

В активе Кузнецовой 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009).

Свитолиной 26 лет, она была посеяна на турнире под первым номером. Украинская теннисистка выиграла 15 титулов под эгидой WTA. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

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