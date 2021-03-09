Футболист "Рубина" Макаров назвал возможность сыграть на молодежном Евро огромным вызовом

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Денис Макаров рассказал, что хочет отстаивать честь страны на молодежном чемпионате Европы 2021 года, но пока настроен только на ближайшие матчи в национальном первенстве. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В понедельник 23-летний Макаров в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) забил победный гол в ворота петербургского "Зенита". В октябре футболист вызывался в молодежную сборную России и принимал участие в игре отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодежных команд.

"Списков на сбор пока не было, жду, когда объявят состав, - посмотрим, попаду ли в него, - сказал Макаров. - Вызовут - хорошо, нет - ничего страшного. Конечно, поехать на молодежный Евро - это огромный вызов, большой плюс для меня и для клуба. Хочется отстаивать честь страны и приносить пользу, но пока настроен на две ближайшие игры за "Рубин" в чемпионате, в которых должны побеждать, а уже дальше стану ждать приглашения в сборную".

Молодежная сборная России в марте сыграет на групповой стадии чемпионата Европы - 2021. Команда под руководством Михаила Галактионова проведет три встречи в Венгрии. Соперниками россиян станут сборные Исландии (25 марта, Дьёр), Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей). Согласно регламенту молодежного чемпионата Европы, заявка из 23 игроков (трое из них вратари) для участия в турнире должна быть заполнена не позднее чем за полных 10 дней до матча-открытия, то есть до 14 марта.

После 21 тура "Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Следующий матч казанцы проведут 14 марта в гостях против "Уфы".

Макаров стал игроком "Рубина" в январе 2020 года, перейдя из нижнекамского "Нефтехимика". В нынешнем сезоне он провел 22 матча, в которых забил семь голов.