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Зимние олимпийские виды спорта

Лазаренко сравнила финал мирового первенства в парном могуле с чемпионатом России

Лазаренко стала второй, победу одержала Анастасия Смирнова

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Соперничество с Анастасией Смирновой в финальном заезде на чемпионате мира по фристайлу в парном могуле напоминало чемпионат России. Об этом ТАСС рассказала серебряный призер мирового первенства Виктория Лазаренко.

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Во вторник Смирнова принесла России первую золотую медаль чемпионатов мира в парном могуле. Лазаренко стала второй, третье место заняла Анастасия Городко из Казахстана.

"Честно говоря, даже не знаю, что сказать, очень много эмоций сейчас, - призналась Лазаренко. - Не верится, что это чемпионат мира, обычно мы с Настей так соревнуемся в финале чемпионата России, а тут - мировое первенство. Так и получилось, ощущалось, будто мы на российском чемпионате".

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России), под флагом Олимпийского комитета России.

Турнир в Казахстане завершится 11 марта.

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