Минск считает политическим решение МОК о непризнании избрания главой НОК Виктора Лукашенко

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии считает необоснованным решение Международного олимпийского комитета (МОК) о непризнании избрания президентом НОК Виктора Лукашенко и членом исполкома комитета Дмитрия Баскова, видя в нем политическую подоплеку. Об этом говорится в заявлении НОК Белоруссии, распространенном во вторник.

"Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип "спорта вне политики". Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике двойных стандартов, нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене", - отмечается в заявлении.

В комитете напомнили, что отчетно-выборное олимпийское собрание, на котором и был избран новый руководитель и состав исполкома организации, состоялось при участии "всей спортивной общественности страны - чемпионов и призеров Игр, действующих спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций - исключительно в соответствии с уставом НОК Беларуси и действующим законодательством Республики Беларусь". В Минске подчеркнули, что заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова.

В НОК также заявили, что указание МОК на то, что предыдущее руководство белорусского олимпийского комитета не смогло в полной мере выполнить первый пункт решения МОК от 7 декабря 2020 года в части "необеспечения должной защиты белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри Национального олимпийского комитета, федераций по видам спорта, всего спортивного движения, выглядит предвзятым и основанным на поверхностном понимании комплексной работы НОК по выполнению своих функций, а также рекомендаций Международного олимпийского комитета". "Все спортсмены вне зависимости от их политических взглядов продолжают подготовку к главным стартам четырехлетия и находятся в равных условиях, участвуют в квалификационных олимпийских турнирах согласно выполненным нормативам, по итогам которых лучшие из них будут включены в состав национальной олимпийской сборной исключительно на основании спортивного результата", - отметили в НОК республики.

В комитете заявили о готовности к конструктивным переговорам с руководством Международного олимпийского комитета. "НОК Беларуси по-прежнему открыто приглашает представителей МОК в Минск для комплексного и всестороннего изучения ситуации и прямого диалога с белорусским спортивным сообществом, - заявили в НОК республики. - В свою очередь, в случае сохранения дискриминационного подхода в отношении белорусского олимпийского движения, мы оставляем за собой право обжаловать данное решение в соответствии с международным спортивным законодательством".

Решение МОК

Международный олимпийский комитет принял решение в качестве временной обеспечительной меры не признавать избрание Виктора Лукашенко в качестве нового президента Национального олимпийского комитета Белоруссии.

26 февраля Виктор Лукашенко, который является старшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко, был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Белоруссии. На этой должности он заменил Александра Лукашенко, который возглавлял организацию с 1997 года.

Также по итогам выборов МОК не признал избрание членом исполкома НОК Белоруссии Дмитрия Баскова. Оставлен в силе запрет на посещение всех мероприятий под эгидой МОК, включая Олимпийские игры, в отношении Лукашенко и Баскова. В то же время МОК продолжит диалог с новоизбранным исполкомом организации.