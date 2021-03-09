Минимальная цена билета на матч сборной России против словенцев составляет 700 рублей

ТАСС, 9 марта. Стоимость билетов на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении составляет от 700 до 1 800 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч Россия - Словения пройдет 27 марта в Сочи, начало - в 17:00 мск. Билеты на матч поступили в продажу во вторник. По решению Союза европейских футбольных ассоциаций на трибуны будет допущено не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона.

Сборная России в квалификации чемпионата мира 2022 года выступит в группе H. Помимо сборной Словении, соперниками российских футболистов будут команды Кипра, Мальты, Словакии и Хорватии.