Минспорт опроверг информацию об отставке Матыцина

ТАСС, 9 марта. Информация об отставке Олега Матыцина с поста министра спорта России не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее телеграм-канал "База" сообщил, что Матыцин написал заявление об уходе со своего поста.

"Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков также сообщил ТАСС, что информация об уходе Матыцина со своего поста не соответствует действительности.

Матыцин возглавляет Министерство спорта России с января 2020 года. С 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта.