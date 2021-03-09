{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Минспорт опроверг информацию об отставке Матыцина

Ранее телеграм-канал "База" сообщил, что министр написал заявление об уходе со своего поста
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Информация об отставке Олега Матыцина с поста министра спорта России не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На эту тему
Матыцин: планируется выделить 22 млрд рублей проектам государственно-частного партнерства

Ранее телеграм-канал "База" сообщил, что Матыцин написал заявление об уходе со своего поста.

"Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков также сообщил ТАСС, что информация об уходе Матыцина со своего поста не соответствует действительности.

Матыцин возглавляет Министерство спорта России с января 2020 года. С 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта.

Биатлон
Драчев считает, что Союз биатлонистов России подал к нему иск в связи с делом Тарасова
По словам бывшего главы организации, он не может предоставить требуемые документы, так как они находятся в СБР
Читать полностью