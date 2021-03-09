Драчев считает, что Союз биатлонистов России подал к нему иск в связи с делом Тарасова

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Владимир Драчев считает, что Союз биатлонистов России (СБР) подал на него в суд в связи с делом бывшего вице-президента организации, олимпийского чемпиона Сергея Тарасова. Об этом он сообщил ТАСС.

Во вторник стало известно, что арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Союза биатлонистов России к Драчеву. От бывшего президента организации через суд требуют "предоставить документы". В свою очередь Тарасов пытается добиться от СБР компенсации в размере 3,5 млн рублей за работу на посту вице-президента.

"Я приблизительно представляю, о чем идет речь. У них же идет судебное разбирательство по иску Тарасова, вот они и пытаются ему противостоять и не выплачивать деньги за проделанную работу. Они, видимо, решили подать встречный иск в мою сторону", - сказал Драчев.

"Но это глупость неимоверная. Какие у меня могут быть документы, если они все находятся в Союзе биатлонистов России? Что я могу им предоставить? Разве только свою фотографию", - добавил он.

Драчев и Тарасов покинули СБР в июле, за два года до окончания четырехлетнего срока их полномочий. На этот шаг их подтолкнул раскол внутри правления СБР, который погрузил организацию в управленческий кризис. В итоге Драчева на посту главы федерации сменил Виктор Майгуров, входивший до этого в состав правления.