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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Сборная Норвегии подала апелляцию в FIS на решение о дисквалификации лыжника Клебо

Норвежец финишировал первым в марафоне на чемпионате мира, но позднее был дисквалифицирован после протеста сборной России
Йоханнес Клебо EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Йоханнес Клебо
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ХЕЛЬСИНКИ, 9 марта. /ТАСС/. Сборная Норвегии обратилась в апелляционную комиссию Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с решением о дисквалификации лыжника Йоханнеса Клебо в гонке на 50 км на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом во вторник сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на Ассоциацию лыжного спорта Норвегии.

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В воскресенье Клебо финишировал первым в марафоне, но позднее был дисквалифицирован после протеста сборной России. В борьбе на финишной прямой Клебо сломал палку лидировавшему на тот момент Александру Большунову, вследствие чего россиянин стал третьим, а еще один норвежец Эмиль Иверсен - вторым. После дисквалификации золотая медаль досталась Иверсену, серебряная - Большунову, бронзовая - норвежцу Симену Крюгеру.

"Мы считаем, что обжаловать дисквалификацию правильно, поскольку мы не согласны с решением судей", - сказал менеджер норвежской сборной по лыжным гонкам Эспен Бьервиг. Он уточнил, что норвежская сторона настаивает на том, чтобы места между спортсменами распределили согласно порядку их прихода на финиш.

Теперь апелляционная комиссия FIS в течение 72 часов после получения апелляции должна рассмотреть ее и принять по ней решение.

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Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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