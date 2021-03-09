Гимнаст Нагорный снялся с чемпионата России из-за болезни

ТАСС, 9 марта. Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе из-за болезни. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Чемпионат России пройдет с 10 по 14 марта.

"Сегодня провалялся целый день с температурой 39, а завтра уже первый день соревнований. Мы приняли решение совместно с тренерским штабом сборной пропустить этот чемпионат России. Обидно, но здоровье важнее", - написал Нагорный.

Нагорному 24 года, он также является шестикратным чемпионом Европы, серебряным призером Олимпийских игр. С декабря 2020 года возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия".