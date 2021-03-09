Федерация дзюдо России вынесла первое дисциплинарное решение по инциденту в Каспийске

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Зачинщики потасовки на турнире по дзюдо в Каспийске дисквалифицированы на два года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

27 февраля в Каспийске во время проведения первенства Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров до 23 лет произошла массовая драка, среди участников которой оказались спортсмены, выступающие за сборную хозяев и команду Северной Осетии.

"Решением дисциплинарной комиссии ФДР от 9 марта 2021 года Абдулкадиру и Осману Абдулкадировым назначена дисквалификация на срок с 9 марта 2021 года по 8 марта 2023 года с формулировкой "за нарушение основ и правил дзюдо. Кроме того, до окончания разбирательства от участия в соревнованиях отстранены спортсмены, входившие в состав сборных команд Республики Дагестан и Республики Северная Осетия на турнире", - говорится в заявлении.

"Отдельно будут рассмотрены меры ответственности в отношении Федерации дзюдо Республики Дагестан как организатора турнира, а также главного судьи соревнований", - подчеркнули в федерации.