ЦСКА обыграл "Спартак" и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 4 809 зрителей, площадка является домашней для обоих клубов.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Слепышев (27-я минута), Брендэн Лайпсик (54) и Иван Телегин (60). У "Спартака" отличился Мартин Бакош (3).

Три предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1, 3:0). Армейцы выиграли серию до четырех побед со счетом 4-0 и первыми вышли во второй раунд плей-офф.

В трех матчах регулярного чемпионата текущего сезона из четырех ЦСКА был сильнее "Спартака". В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, ту серию армейцы также выиграли со счетом 4-0.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. Они в восьмой раз преодолели первый раунд. "Спартак" в седьмой раз принимает участие в Кубке Гагарина, красно-белые лишь дважды доходили до второго раунда турнира.