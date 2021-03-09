"Локомотив" победил "Йокерит" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

ТАСС, 9 марта. Ярославский "Локомотив" обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Все игры серии проходят на площадке "Локомотива".

Шайбы в составе победителей забросили Алексей Марченко (10-я минута), Тему Пулккинен (32), Андре Петерссон (54) и Владимир Ткачев (56). У "Йокерита" отличился Джонатан Пудас (28).

"Локомотив" одержал победу в серии со счетом 4-0. Ранее "Локомотив" выиграл у соперника в трех матчах (1:0, 5:0, 3:2 ОТ).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинкская команда одержала победы в трех. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за коронавируса, "Йокерит" в первом раунде плей-офф обыграл "Локомотив" со счетом 4-2 в серии.

"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15, за это время хельсинкский клуб по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, высшим достижением команды является выход во второй раунд (2014/15, 2017/18). "Локомотив" играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб также ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда дошла до финала Кубка Гагарина.