"Ак Барс" обыграл "Торпедо" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

ТАСС, 9 марта. Казанский "Ак Барс" со счетом 4:1 обыграл нижегородское "Торпедо" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 3 000 зрителей.

У казанской команды шайбы на счету Андрея Педана (21-я минута), Найджела Доуса (23), Виктора Тихонова (31) и Станислава Галиева (58). В составе "Торпедо" отличился Иван Чехович (28).

Казанцы выиграли серию со счетом 4-0. Ранее "Ак Барс" одержал две домашние победы (2:1 ОТ, 4:1) и одну гостевую (4:0).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них. В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением нижегородской команды является выход во второй раунд (2011/12, 2015/16).