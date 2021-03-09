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КХЛ

Знарок: отсутствие качественного резерва повлияло на игру "Спартака" в плей-офф КХЛ

Главный тренер красно-белых отметил низкую результативность нападающих своей команды
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака" проиграли ЦСКА в серии первого раунда Кубка Гагарина в том числе из-за отсутствия качественного резерва. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

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"Спартак" проиграл в четвертом матче серии со счетом 1:3 и завершил сезон, не одержав ни одной победы в плей-офф.

"Очень мало нападающие забивали: за четыре игры один гол, большинство не пошло. Команда билась, понравился первый матч, в нем нужно было цепляться, - сказал Знарок. - Были хорошие моменты, но с реализацией было не очень хорошо. Естественно, соперник хороший, но дало о себе знать отсутствие длинной лавки в сезоне".

По мнению специалиста, свой отпечаток на результат в сезоне наложил и коронавирус. "Из-за него у нас сразу вывалилось от 19 до 22 человек. Это было, когда мы базу закладывали - во второй половине июля", - подчеркнул он.

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На протяжении своей тренерской карьеры Знарок четыре раза выходил в финал Кубка Гагарина, из которых выигрывал три (в 2012 и 2013 годах с московским "Динамо" и в 2017 году со СКА). "Уровень хоккея уже не тот, что был раньше. Средний уровень игроков ниже", - отметил он.

Знарок отказался говорить о своей судьбе в "Спартаке" после окончания сезона.

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