Знарок: отсутствие качественного резерва повлияло на игру "Спартака" в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака" проиграли ЦСКА в серии первого раунда Кубка Гагарина в том числе из-за отсутствия качественного резерва. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.
"Спартак" проиграл в четвертом матче серии со счетом 1:3 и завершил сезон, не одержав ни одной победы в плей-офф.
"Очень мало нападающие забивали: за четыре игры один гол, большинство не пошло. Команда билась, понравился первый матч, в нем нужно было цепляться, - сказал Знарок. - Были хорошие моменты, но с реализацией было не очень хорошо. Естественно, соперник хороший, но дало о себе знать отсутствие длинной лавки в сезоне".
По мнению специалиста, свой отпечаток на результат в сезоне наложил и коронавирус. "Из-за него у нас сразу вывалилось от 19 до 22 человек. Это было, когда мы базу закладывали - во второй половине июля", - подчеркнул он.
На протяжении своей тренерской карьеры Знарок четыре раза выходил в финал Кубка Гагарина, из которых выигрывал три (в 2012 и 2013 годах с московским "Динамо" и в 2017 году со СКА). "Уровень хоккея уже не тот, что был раньше. Средний уровень игроков ниже", - отметил он.
Знарок отказался говорить о своей судьбе в "Спартаке" после окончания сезона.