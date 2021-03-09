Знарок: отсутствие качественного резерва повлияло на игру "Спартака" в плей-офф КХЛ

"Спартак" проиграл в четвертом матче серии со счетом 1:3 и завершил сезон, не одержав ни одной победы в плей-офф.

"Очень мало нападающие забивали: за четыре игры один гол, большинство не пошло. Команда билась, понравился первый матч, в нем нужно было цепляться, - сказал Знарок. - Были хорошие моменты, но с реализацией было не очень хорошо. Естественно, соперник хороший, но дало о себе знать отсутствие длинной лавки в сезоне".

По мнению специалиста, свой отпечаток на результат в сезоне наложил и коронавирус. "Из-за него у нас сразу вывалилось от 19 до 22 человек. Это было, когда мы базу закладывали - во второй половине июля", - подчеркнул он.