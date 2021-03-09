Квартальнов: "Торпедо" доставило много неприятностей "Ак Барсу" в серии плей-офф КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 марта. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" доставило "Ак Барсу" много неприятностей, несмотря на победу казанского клуба в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4-0. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды из столицы Татарстана Дмитрий Квартальнов.

"Ак Барс" в Нижнем Новгороде со счетом 4:1 обыграл "Торпедо" в четвертом матче серии и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

"Первый период "Торпедо" провело очень мощно, заставило нас ошибаться, хорошо его "на ноль" провели, забили в самом начале второго периода, - сказал Квартальнов. - В конце вот это удаление и опять шесть на три играли, выстояли. Сама серия была непростая, была первая игра, где нам было тяжело, потом мы немножко так вошли в серию и победили. Все-таки "Торпедо" нам много неприятностей создало".

По его словам, команде перед следующим раундом плей-офф необходимо работать в том числе над реализацией большинства. "Большинство надо улучшить, есть те моменты, которые надо подтянуть", - добавил тренер.

Квартальнов также отметил, что у него нет предпочтений относительно соперника в следующем раунде. "Все команды в плей-офф играют очень приличного уровня", - сказал он.