Тренер "Торпедо" считает ошибкой излишнюю концентрацию на действиях "Ак Барса"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 марта. /ТАСС/. Главный тренер нижегородского "Торпедо" Дэвид Немировски считает одной из главных ошибок в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом" излишнюю концентрацию на действиях соперника. Такое мнение он высказал журналистам во вторник на пресс-конференции.

"Ак Барс" в Нижнем Новгороде со счетом 4:1 обыграл "Торпедо" в четвертом матче серии и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

"Я думаю, одна из самых больших ошибок - мы начали концентрироваться слишком много на их действиях, а не на наших. Хотели это поменять, сегодня это не получилось. Мы забыли, какие у нас плюсы, что мы делаем, когда команда хорошо играет. Мы смотрели больше на соперников, из-за этого они контролировали больше шайбу в первых двух играх", - сказал Немировски.

Он также обратил внимание на невезение, с которым столкнулась команда, однако не посчитал этот фактор определяющим. "Всю серию ничего не заходило, любой отскок не в нашу сторону, [это] не ключевой фактор, но не повезло нам", - добавил наставник.

По его словам, тренерский штаб "Торпедо" в ближайшее время проанализирует итоги прошедшего сезона.