Дортмундская "Боруссия" стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов

ТАСС, 10 марта. Германский футбольный клуб "Боруссия" на своем поле сыграл вничью с испанской "Севильей" со счетом 2:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд (35-я и 54-я минуты), второй гол он забил с пенальти. У проигравших дважды отличился Юссеф Эн-Несири (69 - с пенальти, 90+6). Норвежский форвард дортмундского клуба забил свой 20-й гол в Лиге чемпионов. Чтобы достичь этой отметки, ему потребовалось 14 матчей, что является рекордным показателем в истории турнира. Предыдущий рекордсмен, форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн, достиг отметки в 20 забитых мячей за 24 матча.
Также Холанд обошел Уле Гуннара Сульшера и вышел на первое место по числу голов в Лиге чемпионов среди норвежских футболистов. Форвард "Боруссии" превзошел нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов среди игроков младше 21 года.
Холанд забил девятый мяч в шести матчах этой ЛЧ и поставил еще несколько рекордов.— Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021
Его не остановить https://t.co/4DlLOky9Vh pic.twitter.com/i3GYHnoP7e
Первый матч также завершился победой "Боруссии" со счетом 3:2. Таким образом, команда из Дортмунда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Боруссия" вышла во второй раунд плей-офф турнира впервые с сезона-2016/17, тогда клуб по сумме двух встреч оказался сильнее португальской "Бенфики" (0:1, 4:0), а в 1/4 финала уступил представляющему Францию "Монако".
Соперник "Боруссии" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта.