Дортмундская "Боруссия" стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов

ТАСС, 10 марта. Германский футбольный клуб "Боруссия" на своем поле сыграл вничью с испанской "Севильей" со счетом 2:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд (35-я и 54-я минуты), второй гол он забил с пенальти. У проигравших дважды отличился Юссеф Эн-Несири (69 - с пенальти, 90+6). Норвежский форвард дортмундского клуба забил свой 20-й гол в Лиге чемпионов. Чтобы достичь этой отметки, ему потребовалось 14 матчей, что является рекордным показателем в истории турнира. Предыдущий рекордсмен, форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн, достиг отметки в 20 забитых мячей за 24 матча.

Также Холанд обошел Уле Гуннара Сульшера и вышел на первое место по числу голов в Лиге чемпионов среди норвежских футболистов. Форвард "Боруссии" превзошел нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов среди игроков младше 21 года.