Игрок "Ювентуса" Кьеза считает, что команда заслужила выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 10 марта. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" сделал достаточно, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом заявил нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза, комментарий которого приводит портал Sky Sport Italia.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" дома со счетом 3:2 в дополнительное время обыграл португальский "Порту", однако вылетел из турнира из-за меньшего количества забитых на выезде голов. Кьеза оформил дубль. Первая встреча прошла в Португалии и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Я не вынес ничего позитивного из этого вечера, - сказал Кьеза. - Я хотел пройти дальше, и очень сожалею, поскольку после первого тайма мы сделали достаточно, чтобы заслужить выход в четвертьфинал, начиная с множества шансов и заканчивая попаданием Хуана Куадрадо в штангу".

На 54-й минуте "Порту" остался в меньшинстве из-за удаления защитника Мехди Тареми. "Когда вы не проходите, то должны проанализировать произошедшее, но я чувствую, что во втором тайме у нас был другой менталитет, и мы заслуживали того, чтобы пройти дальше", - добавил нападающий "Ювентуса".