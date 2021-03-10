"Питтсбург" обыграл "Рейнджерс" в матче НХЛ. Малкин и Бучневич набрали по одному очку

В составе победителей шайбы забросили Джек Гюнцель (19-я минута, Тэдди Блюгер (23), Каспери Капанен (40), Сидни Кросби (60). У проигравших отличились Джек Джонсон (10), Райан Строум (44).

ТАСС, 10 марта. "Питтсбург" со счетом 4:2 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал голевую передачу. Россиянин отметился результативным действием в пятой игре подряд, всего на его счету 19 очков (6 голов + 13 передач) в 25 матчах. Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич отдал голевой пас в пятой встрече кряду и набрал 20 очков (7+13) за 24 игры.

"Питтсбург" набрал 31 очко в 25 матчах и поднялся на третью строчку в таблице Восточного дивизиона. "Рейнджерс" занимают шестую позицию, набрав 23 очка за 25 игр.

Следующий матч "Питтсбург" проведет 12 марта в гостях против "Баффало". "Рейнджерс" в тот же день на выезде сыграет с "Бостоном".