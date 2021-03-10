{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Флорида" победила "Коламбус" в матче НХЛ. Бобровский отразил 38 бросков

Российский вратарь стал первой звездой встречи
Нападающий "Коламбуса" Ник Фолиньо и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский AP Photo/Jay LaPrete
Описание
Нападающий "Коламбуса" Ник Фолиньо и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский
© AP Photo/Jay LaPrete

ТАСС, 10 марта. "Флорида" со счетом 4:2 обыграла "Коламбус" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Юхо Ламмикко (5-я минута), Патрик Хёрнквист (23), Оуэн Типпетт (39), Картер Верхаге (60). У проигравших отличились Майкл Дель Зотто (26), Оливер Бьоркстранд (52).

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 38 бросков по своим воротам и стал первой звездой встречи. Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

"Флорида" занимает вторую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 36 очков в 25 матчах. "Коламбус" находится на пятой позиции с 25 очками за 27 игр.

Следующий матч команды проведут 12 марта в Коламбусе.

Теги
НХЛ
НХЛ
Гол Орлова помог "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
Столичная команда победила со счетом 5:4
Читать полностью