Гол Орлова помог "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 10 марта. "Вашингтон" в овертайме обыграл "Нью-Джерси" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, всего в активе россиянина 8 очков (2 шайбы + 6 передач) в пятнадцати матчах текущего сезона.

Орлов забросил третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Хоккеисты "Нью-Джерси" Никита Гусев и Михаил Мальцев также не сумели отличиться.

"Вашингтон" поднялся на второе место в таблице Восточного дивизиона, набрав 34 очка в 25 матчах. "Нью-Джерси" идет на предпоследней, седьмой строчке, имея в активе 19 очков после 22 встреч. В следующем матче "Вашингтон" 12 марта сыграет в гостях против "Филадельфии", "Нью-Джерси" в этот же день на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".

В других матчах игрового дня "Виннипег" на выезде обыграл "Торонто" (4:3), "Айлендерс" на своей площадке победили "Бостон" (2:1 Б), голкипер хозяев Семен Варламов отразил 32 броска по своим воротам. "Филадельфия" дома обыграла "Баффало" (5:4 Б), защитник хозяев Иван Проворов отметился голевой передачей.