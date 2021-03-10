Генменеджер "Торпедо" считает, что клуб мог удачнее выступить в сезоне КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 марта. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" могло успешнее провести сезон-2020/21 Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение выразил генеральный менеджер клуба Максим Гафуров на своей странице в Twitter .

Во вторник казанский "Ак Барс" в Нижнем Новгороде со счетом 4:1 обыграл "Торпедо" в четвертом матче серии до четырех побед и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Наставник нижегородцев Дэвид Немировски назвал одной из главных ошибок излишнюю концентрацию на действиях соперника.

"Расстроен. Могли больше, хотя и плей-офф в начале сезона казался чудом. Предстоит проанализировать весь сезон и продумать, как стать сильнее. Спасибо "Ак Барсу" за урок и удачи в плей-офф", - написал Гафуров.

В регулярном чемпионате "Торпедо" стало восьмым в турнирной таблице Восточной конференции.

"Торпедо" выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). Высшим достижением нижегородской команды является выход в четвертьфинал (2011/12, 2015/16).