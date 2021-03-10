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НХЛ

Одноклубник Бобровского назвал нереальной игру российского вратаря в матче с "Коламбусом"

Голкипер отразил 38 бросков и помог "Флориде" одержать победу со счетом 4:2

ТАСС, 10 марта. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский продемонстрировал нереальную игру в матче против "Коламбуса". Такое мнение высказал нападающий "Флориды" Юхо Ламмикко, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Флорида" обыграла на выезде "Коламбус" со счетом 4:2. Бобровский отразил 38 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

"Он сыграл нереально, - заявил Ламмикко. - Сделал большое количество важных сейвов, особенно в третьем периоде. Он был одним из лидеров, было приятно наблюдать за его игрой. Это было круто".

Бобровскому 32 года, в текущем сезоне он провел 13 матчей и принес команде девять побед. "Флорида" идет третьей в таблице Центрального дивизиона с 36 очками в 25 матчах, отставая от лидирующей "Тампы" на два очка.

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