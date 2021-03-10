Завершено строительство трассы к этапу Кубка мира по фристайлу под Челябинском в марте

ТАСС, 10 марта. Организаторы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс", который пройдет 12-13 марта в Челябинской области, завершили строительство соревновательной трассы протяженностью 1 200 метров. В этом году на ней было увеличено число трамплинов и контруклонов, сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

"В этом году удалось сделать трассу длиннее. Увеличили количество фигур, трамплинов и контруклонов, чтобы было интересно смотреть за соревнованиями. Задача строителей и архитекторов - сделать трассу такой, чтобы она нравилась зрителям и была сложна и безопасна для спортсменов", - цитирует пресс-служба координатора строительства трассы Алексея Иванова.

На создание трассы ушло около 80 тыс. кубометров снега.

Также на склоне обустроены фудкорт и несколько фотозон. В день заездов на игровой площадке будут проходить эстафеты для детей. С командами, судьями и зрителями спортивного мероприятия будут работать 110 волонтеров.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" пройдет на горнолыжном курорте "Солнечная долина". За медали будут бороться более 80 спортсменов из 13 стран.