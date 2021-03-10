Черчесов считает, что Россия в условиях пандемии живет свободнее других стран

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Люди в России в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции живут свободнее, чем в некоторых других странах. Такое мнение для проекта ТАСС к годовщине пандемии высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в провинции Хубэй (Центральный Китай). 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. В конце января - середине февраля 2021 года Черчесов в Центре спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России привился от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения, - сказал Черчесов. - Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли".

На вопрос о том, что пандемия коронавируса дала ему, главный тренер сборной России ответил: "Возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи. И конечно, побыть с родными и близкими, что очень важно для каждого человека, в том числе и для меня".

"В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче", - добавил Черчесов в ответ на вопрос о том, когда, по его мнению, вернется нормальная жизнь.