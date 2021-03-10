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Пандемия COVID-19

Черчесов считает, что Россия в условиях пандемии живет свободнее других стран

Главный тренер сборной России по футболу отметил, что пандемия не отразилась на формате его работы, так как он предполагает дистанционный характер
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Люди в России в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции живут свободнее, чем в некоторых других странах. Такое мнение для проекта ТАСС к годовщине пандемии высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в провинции Хубэй (Центральный Китай). 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. В конце января - середине февраля 2021 года Черчесов в Центре спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России привился от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения, - сказал Черчесов. - Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли".

На вопрос о том, что пандемия коронавируса дала ему, главный тренер сборной России ответил: "Возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи. И конечно, побыть с родными и близкими, что очень важно для каждого человека, в том числе и для меня".

"В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче", - добавил Черчесов в ответ на вопрос о том, когда, по его мнению, вернется нормальная жизнь.

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Черчесов, Станислав СаламовичПандемия COVID-19
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