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Летние олимпийские виды спорта

Во Всероссийской федерации легкой атлетики приступил к работе офицер по этике

Эту должность заняла бывшая сотрудница "Вымпелкома" Александра Тихомирова

ТАСС, 10 марта. Бывший заместитель директора по деловой этике и комплаенсу "Вымпелкома" Александра Тихомирова заняла должность офицера по этике Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В задачи Тихомировой будет входить поддержка и внедрение требований плана по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и соблюдение положений и сроков, установленных в дорожной карте, построение культуры полной нетерпимости к нарушениям антидопинговых правил, проверка сообщений о возможных антидопинговых нарушениях, урегулирование конфликтов интересов.

"Мы рады приветствовать Александру в нашей команде, - заявила исполняющая обазанности президента ВФЛА Ирина Привалова. - Она имеет опыт построения этической культуры в бизнес-сообществе, работала до прихода к нам в крупной российской компании, где отвечала за внедрение высоких этических стандартов поведения работников, полной нетерпимости к нарушениям кодекса этики организации, проведение этических тренингов и коммуникационных кампаний в поддержку этической программы. Мы желаем Александре успехов и будем оказывать ей всю необходимую помощь".

Тихомирова работала в "Вымпелкоме" с 2017 года. Она окончила юридический факультет СПбГУ и Российскую школу частного права при президенте Российской Федерации.

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