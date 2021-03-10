СМИ: Стерлинг отстранен от боев на два месяца после поединка с Яном

ТАСС, 10 марта. Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг сможет провести реванш с россиянином Петром Яном не ранее чем через два месяца в связи с отстранением по медицинским показателям. Об этом сообщает портал Mixed Martial Arts .

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере, что является запрещенным приемом. После боя 31-летний американец был доставлен в больницу и впоследствии выписан.

Согласно решению атлетической комиссии штата Невада американец не может проводить контактные тренировки до 21 апреля, а бои - до 6 мая.

После поединка в команде Стерлинга сообщили ТАСС, что планируется проведение ответного боя с Яном. Президент UFC Дэйна Уайт также заявил о готовности организовать реванш.

Ян проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе 15 побед и два поражения в смешанных единоборствах. На счету Стерлинга 20 побед и три поражения.