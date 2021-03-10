Командные гонки на чемпионате России по биатлону в Югре отменили из-за морозов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 марта. /ТАСС/. Мужская и женская командные гонки на чемпионате России по биатлону, которые должны были пройти 10 марта в Ханты-Мансийске, отменены из-за морозов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Юграмегаспорт".

"В связи с низкой температурой воздуха мужская и женская командные гонки чемпионата России по биатлону, запланированные на 10 марта, были отменены. Решение о проведении смешанной эстафеты 12 марта будет принято судейской коллегией в четверг в 11:00 (09:00 мск)", - говорится в сообщении.

На данный момент температура воздуха в Югре составляет -25 градусов по Цельсию. Гонки первого этапа чемпионата России должны были пройти 10, 12 и 14 марта.