В чемпионате России по вольной борьбе в Бурятии примет участие более 300 спортсменов

УЛАН-УДЭ, 10 марта. /ТАСС/. Более 400 участников и гостей прибудут в Бурятию на чемпионат России по вольной борьбе, соревнования состоятся в Улан-Удэ 11-14 марта. Об этом журналистам в среду сообщили организаторы турнира.

"В Улан-Удэ приедет более 400 участников и гостей чемпионата России по вольной борьбе, из них более 300 - борцы. Самые многочисленные делегации уже прилетели в столицу Бурятии из Северной Осетии и Дагестана. Также прибыли команды Адыгеи, Чеченской республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского края, Московской области, Ингушетии, Башкирии, Краснодара, Москвы, Пермского края, Санкт-Петербурга", - сообщили организаторы.

Спортсмены из Дагестана, команда которого является одним из фаворитов чемпионата, прибывали в Бурятию в течение трех дней, с разделением по весовым категориям. Главный тренер сборной Дагестана Гаджи Рашидов отметил, что у команды самые высокие цели в Улан-Удэ. "Хотим повторить Наро-Фоминск, у нас выступят все чемпионы России прошлого года, кроме 97 и 125 кг. Надеемся на лидеров, но есть и вторые, третьи номера, которые дышат в спину", - отметил перед чемпионатом Гаджи Рашидов.

Утром в среду в Улан-Удэ прибыл первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпиона мира Арсен Фадзаев. Его встретил глава Бурятии Алексей Цыденов и министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Бурятию на чемпионате России представят 39 спортсменов в 10 весовых категориях.

Поединки чемпионата России начнутся 11 марта в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ. Следить за ходом соревнований можно на сайте Федерации спортивной борьбы России, на телеканале "Матч Боец" и на всех региональных телеканалах.

Крупные турниры по вольной борьбе проходили в Бурятии дважды - это чемпионаты СССР в 1981 году и в 1990 году.