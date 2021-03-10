В сборной России оценили шансы гимнаста Нагорного выступить на чемпионате Европы

ПЕНЗА, 10 марта. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный, который пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике в Пензе из-за болезни, имеет все шансы выступить в составе сборной России на апрельском чемпионате Европы в швейцарском Базеле. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Валерий Алфосов.

Во вторник Нагорный сообщил, что пропустит чемпионат России из-за болезни. Соревнования проходят с 10 по 14 марта.

"[У Нагорного] самые большие перспективы [выступить на чемпионате Европы по спортивной гимнастике]. Главное, чтобы он здоров был, - сказал Алфосов. - У нас будет большое количество модельных, контрольных тренировок, и он будет отбираться на чемпионат Европы".

По словам тренера, у спортсмена диагностировали ангину. "У него сильная ангина, но сегодня ночью температура стала спадать. Никакой симптоматики коронавируса у него нет", - добавил собеседник агентства.

Нагорному 24 года, он также является серебряным призером Олимпийских игр, шестикратным чемпионом Европы. С декабря 2020 года он возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия".

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом перед чемпионатом Европы, который пройдет с 21 по 25 апреля в Базеле.